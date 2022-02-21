Семерых наблюдателей направят на референдум в Беларуси из Казахстана

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Центризбирком Казахстана утвердил список наблюдателей на республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Состоится мероприятие 27 февраля этого года, сообщается на официальном сайте ЦИК РК.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии РК, кандидатуры на позиции наблюдателей за данным референдумом утвердили еще 21 февраля.

"В наблюдении за референдумом в Республике Беларусь примут участие 7 представителей Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ, ШОС, а также по приглашению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Вместе с тем в составе делегации наблюдателей от МПА СНГ планируется участие 2 депутатов парламента Республики Казахстан", – говорится в сообщении ЦИК.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. Досрочное голосование на референдуме пройдет 22-26 февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957150-semeryh-nablyudateley-napravyat-na-referendum-v-belarusi-iz-kazahstana/