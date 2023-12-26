Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Более 30 человек выдвинули свои кандидатуры на пост президента России, заявили в ЦИК

Опубликовано:

Человек кидает в ящик бюллетень
Выборы в России. Иллюстративное фото: Tanaonte/Getty Images

В общем 33 человека уже выдвинули свои кандидатуры на пост президента России. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, более 30 человек изъявили желание участвовать в президентской гонке в России.

"В итоге всего 33, мне кажется... Заявлялись 33", – сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Напомним, выборы президента России стартуют 15 марта 2024 года, они пройдут в три дня до 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру – эту новость прокомментировал координатор Cовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Недавно стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Наряду с этим ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052710-bolee-30-chelovek-vydvinuli-svoi-kandidatury-na-post-prezidenta-rossii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.