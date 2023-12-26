Более 30 человек выдвинули свои кандидатуры на пост президента России, заявили в ЦИК

В общем 33 человека уже выдвинули свои кандидатуры на пост президента России. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, более 30 человек изъявили желание участвовать в президентской гонке в России.

"В итоге всего 33, мне кажется... Заявлялись 33", – сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Напомним, выборы президента России стартуют 15 марта 2024 года, они пройдут в три дня до 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру – эту новость прокомментировал координатор Cовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Недавно стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Наряду с этим ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.