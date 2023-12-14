"Русские и украинцы – единый народ": Путин сравнил войну в Украине с гражданской

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе подведения итогов года заявил, что "русские и украинцы – единый народ", и назвал украинскую Одессу "русским городом".

"В основе своей русские и украинцы – единый народ, и то, что сейчас происходит, – огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", – цитирует Путина РИА Новости.

Также он назвал город на юге Украины русским, пишет РБК.

"Одесса – вообще русский город, мы же знаем об этом", – заявил он.

Кроме того, по словам лидера РФ, юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине.

"Все Причерноморье по итогам русско-турецких войск отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения к ней не имеет ни Крым, ни Причерноморье... Нет, напридумывали всякую историческую чушь", – сказал он, добавив, что эти территории были переданы Украине Владимиром Лениным.