Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором саммите Крымской платформы, который состоялся 23 августа, назвал возвращение Крыма Украине фактическим требованием международного права, передает "Европейская Правда".

"С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право по сути определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины является важным для глобальной безопасности и стабильности.

Крымская платформа - дипломатическая инициатива украинского правительства, конечной целью которой является восстановление контроля Украины над Крымом.

Второй саммит платформы состоялся 23 августа в виртуальном формате. В нем приняли участие генсек НАТО и ряд лидеров европейских стран.

Перед этим Эрдоган 18 августа встретился с Зеленским и генсеком ООН Гутерришем во Львове. Он заявил о готовности устроить переговоры президентов Украины и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984537-erdogan-nazval-vozvraschenie-kryma-ukraine-trebovaniem-mezhdunarodnogo-prava/