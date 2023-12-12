Школьников и студентов до конца недели перевели на дистанционку в Кызылординской области

Ветреная и морозная погода оставит дома школьников и студентов некоторых курсов в Кызылординской области - они будут учиться дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

По информации официальной страницы Управления образования Кызылординской области в Instagram, в связи с неблагоприятными погодными условиями 13-15 декабря учащиеся с 0 по 11 классы всех государственных и частных школ Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского, Шиелийского, Жанакорганского районов и Кызылорды будут учиться дистанционно.

В таком же формате пройдут занятия у студентов 1 и 2 курсов всех государственных и частных колледжей.

Руководителям образовательных учреждений даны соответствующие поручения. Учителя-предметники будут ежедневно проводить онлайн-занятия на рабочих местах.

Дошкольные организации работают ежедневно в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, с 13 по 15 декабря в Кызылординской области ожидается порывистый ветер со скоростью 18-21 м/с, температура воздуха ночью опуститься до минус 18-23 градусов, на севере региона похолодает до -26 градусов, днем температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что из-за мороза были отменены занятия в школах в Астане, Кокшетау, Павлодаре и других регионах страны.

Так, в Кызылординской области 11 декабря свыше 85 тыс. учеников из 225 школ региона отправили на дистанционку из-за плохой погоды. В Казалинском и Аральском районах - учеников 0-11 классов, в Жалагашском, Кармакшинском, Сырдарьинском районах и в Кызылорде - учащихся 0-4 классов.

В Шиелийском и Жанакорганском районах школы работали в штатном режиме.