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Взрывы прозвучали в Киеве: есть пострадавшие

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Люди в убежищах
Люди в убежищах. Иллюстративное фото: Roman Pilipey/AFP via Getty Images

В украинской столице сегодня, 11 декабря, прозвучали взрывы, затем была объявлена воздушная тревога. В результате ракетного обстрела пострадали как минимум два человека.

Как сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

"Предварительно, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.

Местные власти также призывают граждан находиться в укрытиях до отбоя.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в Дарницком районе произошел пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты.

"Еще один обломок в Дарницком районе упал на газон, пожары и повреждения в домах рядом нет.

Есть обращение к медикам по другому адресу в Дарницком районе. Врачи на месте. По информации медиков, в Дарницком районе один мужчина пострадал, получив осколочное ранение", – сообщил мэр Киева.

По информации Кличко, в Дарницком районе сейчас двое пострадавших – мужчина и женщина. Врачи оказали им помощь на месте.

Киевская городская военная администрация также сообщает, что в Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

"В Голосеевском районе, вероятно, вследствие падения обломков ракеты задымление на крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают на местах вызовов", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 25 ноября российские военные для массированного налета на Украину использовали около 75 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 71 дрон.

"Подавляющее большинство" дронов, по утверждению Воздушных сил Украины, пришлись на Киев и область.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников на Украину в ночь на день памяти жертв Голодомора "сознательным террором".

Российская стороны эти заявления не комментировала.

Позже Зеленский в одном из интервью заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае Североатлантическому альянсу, с его слов, нужно "быть готовым в плохим новостям".

А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о высокой вероятности военного конфликта между США и РФ в случае победы последней в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050163-vzryvy-prozvuchali-v-kieve/

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