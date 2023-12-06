Зеленский отменил в последний момент свое выступление перед сенатом США

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление перед сенаторами США в последний момент. Причину такого решения не назвали, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнюю минуту отменил свое онлайн-выступление перед американскими сенаторами во вторник. Это произошло на фоне переговоров двух стран об увеличении помощи, которые, как сообщается, зашли в тупик.

Демократ и председатель сената США Чак Шумер не объяснил причину отмены выступления украинского президента.

За несколько часов до выхода Зеленского в эфир, глава его администрации Андрей Ермак заявил, что существует большой риск поражения Украины без дальнейшей поддержки США.

"Будет трудно удержаться на тех же позициях, а народу – выжить", – заявил Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне.

Перед этим Белый дом в очередной раз запросил дополнительную поддержку для украинской стороны. Однако в Конгрессе США все еще не пришли к единому решению.

"У нас нет денег, и почти нет времени", – написала директор по бюджету Белого дома в письме лидерам республиканцев и демократов Шаланда Янг.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко высказался о рейтинге Владимира Зеленского, а также, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик, он заявил, что тот "сказал правду".

Наряду с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае альянсу нужно "быть готовым в плохим новостям".

Сам Зеленский в недавнем интервью заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления.

В начале ноября США выделили Украине помощь на 425 млн долларов – об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Позже глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал стране поддержку "столько, сколько потребуется".