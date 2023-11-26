Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

ВСУ заявили о рекордной атаке дронов на Украину. Большая часть из них пришлась на Киев и область

Опубликовано:

Последствия атаки БПЛА в Киеве
Последствия атаки БПЛА в Киеве. Фото: Oleksii Chumachenko/Global Images Ukraine/Getty Images

Как утверждают Воздушные силы ВСУ, в ночь на субботу 25 ноября российские военные для массированного налета на Украину использовали около 75 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 71 дрон. Российская сторона это заявление пока не комментировала.

После полуночи в субботу сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Как позднее уточнили Воздушные силы ВСУ, ПВО этой ночью работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской областях.

В общей сложности российские военные запустили в направлении Украины около 75 беспилотников, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Силы ПВО уничтожили 71 ударный дрон типа "Shahed-131/136", утверждают украинские военные.

Российская стороны эти заявления пока не комментировала.

"Подавляющее большинство" дронов, по утверждению Воздушных сил Украины, пришлись на Киев и область.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников на Украину в ночь на день памяти жертв Голодомора "сознательным террором".

"Самая массированная атака" дронов на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что воздушная тревога в Киеве этой ночью продолжалась шесть часов. Атаку дронов на украинскую столицу 25 ноября он назвал «самой массированной» (не уточнив с какого момента).

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов утверждает, что средства ПВО в ночь на субботу сбили над Киевом более 40 беспилотников типа "Shahed". Глава городской военной администрации Сергей Попко уже утром уточнил, что во время массированной воздушной атаки беспилотниками по Киеву силами и средствами ПВО "было поражено более шести десятков воздушных целей".

В результате налета беспилотников, по словам Кличко, пострадали 5 человек. Как уточнил Сергей Попко, самому младшему пострадавшему, ребенку – 11 лет, самому старшему – 65 лет. У троих пострадавших острая реакция на стресс, у еще двух — резаные раны конечностей. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации, добавил Кличко.

Обломки дронов упали в Соломенском, Печерском, Голосеевском, Днепровском и Подольском районах столицы Украины.

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в помещении детсада, а в соседних домах повреждены окна, сообщил Кличко. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины (спасатели их деблокировали и эвакуировали). Еще один обломок дрона упал в этом же районе на открытой местности и вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах Киева, по словам мэра, также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Но возгорания и пострадавших не было, рассказал Кличко.

В Голосеевском районе обломок беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом. Там никто не пострадал.

Несколько десятков домов и учреждений без света в столице и области

Как сообщило Минэнерго Украины, в результате массированной атаки дронов по Киеву была обесточена воздушная линия. В итоге без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

А в Киевской области из-за налета беспилотников отключались воздушные линии 330 кВ.

В свою очередь в "Укрэнерго" отметили, что из-за повреждения магистральных воздушных линий надежность энергопитания в регионе снижена. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области. Ведомство попросило не перегружать сети и потреблять электроэнергию экономно.

Спустя несколько часов в Киеве восстановили энергоснабжение. "Вернули свет в Киеве после ночных обстрелов. Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", — сообщили в ДТЭК.

Там добавили, что на данный момент аварийные отключения энергоснабжения в украинской столице отсутствуют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047633-vsu-zayavili-o-rekordnoy-atake-dronov-na-ukrainu-bolshaya-chast-iz-nih-prishlas-na-kiev-i-oblast/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Маск признал, что пропалестинский слоган «от реки до моря» означает призыв к геноциду, и пообещал бороться с антисемитизмом в своей соцсети X Раскрыта тайна «человека с ветками» на обложке знаменитого четвертого альбома Led Zeppelin Погром в аэропорту Махачкалы: СКР нашел 20 подозреваемых, а Путин пожаловался на «свинство заокеанских деятелей»

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.