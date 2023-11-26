ВСУ заявили о рекордной атаке дронов на Украину. Большая часть из них пришлась на Киев и область

Как утверждают Воздушные силы ВСУ, в ночь на субботу 25 ноября российские военные для массированного налета на Украину использовали около 75 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 71 дрон. Российская сторона это заявление пока не комментировала.

После полуночи в субботу сразу в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Как позднее уточнили Воздушные силы ВСУ, ПВО этой ночью работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской областях.

В общей сложности российские военные запустили в направлении Украины около 75 беспилотников, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Силы ПВО уничтожили 71 ударный дрон типа "Shahed-131/136", утверждают украинские военные.

Российская стороны эти заявления пока не комментировала.

"Подавляющее большинство" дронов, по утверждению Воздушных сил Украины, пришлись на Киев и область.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников на Украину в ночь на день памяти жертв Голодомора "сознательным террором".

"Самая массированная атака" дронов на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что воздушная тревога в Киеве этой ночью продолжалась шесть часов. Атаку дронов на украинскую столицу 25 ноября он назвал «самой массированной» (не уточнив с какого момента).

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов утверждает, что средства ПВО в ночь на субботу сбили над Киевом более 40 беспилотников типа "Shahed". Глава городской военной администрации Сергей Попко уже утром уточнил, что во время массированной воздушной атаки беспилотниками по Киеву силами и средствами ПВО "было поражено более шести десятков воздушных целей".

В результате налета беспилотников, по словам Кличко, пострадали 5 человек. Как уточнил Сергей Попко, самому младшему пострадавшему, ребенку – 11 лет, самому старшему – 65 лет. У троих пострадавших острая реакция на стресс, у еще двух — резаные раны конечностей. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации, добавил Кличко.

Обломки дронов упали в Соломенском, Печерском, Голосеевском, Днепровском и Подольском районах столицы Украины.

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в помещении детсада, а в соседних домах повреждены окна, сообщил Кличко. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины (спасатели их деблокировали и эвакуировали). Еще один обломок дрона упал в этом же районе на открытой местности и вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах Киева, по словам мэра, также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Но возгорания и пострадавших не было, рассказал Кличко.

В Голосеевском районе обломок беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом. Там никто не пострадал.

Несколько десятков домов и учреждений без света в столице и области

Как Минэнерго Украины, в результате массированной атаки дронов по Киеву была обесточена воздушная линия. В итоге без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города.

А в Киевской области из-за налета беспилотников отключались воздушные линии 330 кВ.

В свою очередь в "Укрэнерго" отметили, что из-за повреждения магистральных воздушных линий надежность энергопитания в регионе снижена. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области. Ведомство попросило не перегружать сети и потреблять электроэнергию экономно.

Спустя несколько часов в Киеве восстановили энергоснабжение. "Вернули свет в Киеве после ночных обстрелов. Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", — сообщили в ДТЭК.

Там добавили, что на данный момент аварийные отключения энергоснабжения в украинской столице отсутствуют.