Кличко предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки

Мэр столицы Украины Виталий Кличко дал интервью нескольким западным изданиям, в которых в числе прочего высказался о рейтинге Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую правду".

В интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" мэр Киева ответил на вопрос о своих президентских амбициях - последний месяц в Украине велись споры о проведении президентских выборов в следующем году.

Кличко считает, что сейчас "было бы глупо" с его стороны думать о президентских амбициях, поскольку решается вопрос существования Украины как государства.

"Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. Путин не воспринимает Украину как независимое государство, это не секрет. Он говорит, что Украина принадлежит Российской империи. Мы боремся за свою свободу и независимость.

В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - ответил на вопрос Кличко.

На вопрос, удивляет ли его падение популярности президента Владимира Зеленского в противовес армии, Кличко ответил: "Нет".

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил", - заявил мэр Киева.

По его словам, сейчас украинцы задаются вопросами, почему страна не была лучше подготовлена к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет, или почему российским войскам удалось так быстро дойти до Киева.

"Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - сказал Кличко.

Комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик, мэр Киева заявил, что тот "сказал правду".

"Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнерам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.

При этом, как пишет издание, в комментарии немецкому изданию Der Spiegel Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму и может перестать отличаться от России, где "все зависит от прихоти одного человека".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления. Однако, он заявил, что Украина не намерена отступать.