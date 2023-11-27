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Илон Маск прилетел в Израиль и посетил место, атакованное ХАМАС (видео)

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Илон Маск и Биньямин Нетаньяху в Израиле
Илон Маск и Биньямин Нетаньяху. Фото: youtube.com/@IsraeliPM

Илон Маск прилетел в Израиль на фоне критики, которую он получил за свои посты в интернете. Самого богатого человека в мире обвиняли в антисемитизме, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили южный город Кфар-Азе, который одним из первых подвергся нападению группировки ХАМАС 7 октября.

Местные власти и военные чиновники проинформировали гендиректора Tesla и SpaceX о резне в Кфар-Азе. Маск также встретился семьями жертв, в том числе с родственниками 4-летней девочки, которая была освобождена ХАМАСом в воскресенье.

Сообщается, что Маск также встретится с членом чрезвычайного военного кабинета Израиля и лидером оппозиции Бенни Ганцем.

Предприниматель также посетит встречу с руководителями технологических компаний страны и обсудит с премьер-министром Нетаньяху такие темы, как развитие искусственного интеллекта.

Правительство Израиля заинтересовано в переговорах с Маском по поводу предоставления доступа к спутниковому интернету Starlink. В прошлом месяце Маск разозлил израильских чиновников, заявив, что может предоставить Starlink организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Позже он отказался от комментария по данному поводу.

Напомним, сегодня офис президента Израиля Ицхака Герцога заявил, что глава государства проведет встречу с Илоном Маском, которого ранее обвиняли в антисемитизме.

В середине ноября Илона Маска обвинили в антисемитизме, то есть в ненависти к евреям. Все началось с поста пользователя принадлежащей Маску соцсети Х. Тот заявил, что евреи "нагнетают ненависть к белым".

Илон Маск поддержал пользователя, отметив, что сказанные им слова являются правдой. Он также упомянул Антидиффамационную лигу - американскую правозащитную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, и заявил, что она "пропагандирует расизм в отношении белых людей".

За эти высказывания миллиардера обвинили в антисемитизме, однако сам Маск отрицает, что его твиты были именно такого характера. После разгоревшегося скандала многие крупные рекламодатели заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X, а заявления Маска осудили в Белом доме.

Илон Маск - американский предприниматель, инженер и миллиардер. Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, он является основателем и генеральным директором компании SpaceX; инвестором и гендиректором Tesla; основателем The Boring Company; соучредителем Neuralink и OpenAI; а с прошлого года - еще и владельцем Twitter (позже он переименовал соцсеть в Х).

В начале 2023 года стало известно, что Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, которому удалось потерять огромную часть своего состояния в 2022 году. По оценкам аналитиков, состояние Маска в прошлом году сократилось на 182 млрд долларов.

В июне он вернул себе титул самого богатого человека в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047830-ilon-mask-priletel-v-izrail-i-posetil-mesto-atakovannoe-hamas-video/

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