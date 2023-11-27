Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

Глава министерства связи Израиля Шломо Кархи сообщил о договоренности с бизнесменом Илоном Маском об использовании Starlink в секторе Газа, передает NUR.KZ.

Об этом министр связи написал в социальной сети X.

"Илон Маск, я поздравляю вас с достижением принципиального взаимопонимания с Министерством связи под моим руководством. В результате этого важного соглашения спутниковые аппараты Starlink могут эксплуатироваться в Израиле только с разрешения Министерства связи Израиля, включая сектор Газа", - написал Кархи в своим микроблоге.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Напомним, в середине ноября Илона Маска обвинили в антисемитизме, то есть в ненависти к евреям. Все началось с поста пользователя принадлежащей Маску соцсети Х. Тот заявил, что евреи "нагнетают ненависть к белым".

Илон Маск поддержал пользователя, отметив, что сказанные им слова являются правдой. Он также упомянул Антидиффамационную лигу - американскую правозащитную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, и заявил, что она "пропагандирует расизм в отношении белых людей".

За эти высказывания миллиардера обвинили в антисемитизме, однако сам Маск отрицает, что его твиты были именно такого характера. После разгоревшегося скандала многие крупные рекламодатели заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X, а заявления Маска осудили в Белом доме.

Сегодня Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили южный город Кфар-Азе, который одним из первых подвергся нападению группировки ХАМАС 7 октября.