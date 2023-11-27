Илон Маск прилетит в Израиль на фоне обвинений в антисемитизме

Офис президента Израиля Ицхака Герцога заявил, что глава государства проведет встречу с Илоном Маском, которого ранее в Сети обвинили в антисемитизме, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, ссылаясь на офис президента, встреча пройдет уже сегодня, 27 ноября, в Иерусалиме.

К встрече, по словам представителей президента, присоединятся также некоторые члены семей заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Сам Герцог заявил, что намерен на этой встрече "подчеркнуть необходимость принятия мер по борьбе с растущим антисемитизмом в Интернете".

РИА Новости, ссылаясь на израильское телевидение, сообщает, что, возможно, Маск проведет встречу и с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, в середине ноября в Сети Илона Маска обвинили в антисемитизме, то есть в ненависти к евреям. Все началось с поста пользователя принадлежащей Маску соцсети Х. Тот заявил, что евреи "нагнетают ненависть к белым".

Илон Маск поддержал пользователя, отметив, что сказанные им слова являются правдой. Он также упомянул Антидиффамационную лигу – американскую правозащитную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, и заявил, что она "пропагандирует расизм в отношении белых людей".

За эти высказывания миллиардера обвинили в антисемитизме, однако сам Маск отрицает, что его твиты были именно такого характера.

После разгоревшегося скандала многие крупные рекламодатели заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X, а заявления Маска осудили в Белом доме.

Добавим, что Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер. Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, он является основателем и генеральным директором компании SpaceX; инвестором и генеральным директором Tesla; основателем The Boring Company; соучредителем Neuralink и OpenAI; а с прошлого года еще и владельцем Twitter (позже он переименовал соцсеть в Х).

В январе этого года стало известно, что Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, которому удалось потерять огромную часть своего состояния в 2022 году. По оценкам аналитиков, состояние Маска в прошлом году сократилось на 182 млрд долларов.

А в июне Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире.