Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире. Бернар Арно, глава холдинга LVMH, сместился с первой строчки рейтинга после того, как акции его компании подешевели на 2,6% на торгах в Париже. В этом году Маск и Арно активно борются за первое место в рейтинге миллиардеров, передает Bloomberg.

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В декабре 2022 года Бернар Арно впервые сместил Маска с позиции самого богатого человека в мире, которую тот занимал на протяжении долгого времени. Это произошло как раз тогда, когда технологическая отрасль переживала трудности, а рынок предметов роскоши, наоборот, демонстрировал устойчивость. Основанный Арно холдинг LVMH включает в себя такие бренды, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Однако в настоящее время с трудностями столкнулся уже рынок предметов роскоши. Особенно сильно на него влияет замедление экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей сверхдорогих товаров. С апреля акции LVMH подешевели на 10%. Личный капитал Бернара Арно сократился на 11 млрд долларов.

Тем временем Илон Маск успел заработать в этом году уже 55,3 млрд долларов. Основная часть его доходов приходится на компанию-производителя электрокаров Tesla. С начала года акции компании выросли на 66%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022937-ilon-mask-vnov-stal-samym-bogatym-chelovekom-v-mire/