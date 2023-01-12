Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за потери части состояния

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, которому удалось потерять огромную часть своего состояния в 2022 году. По оценкам аналитиков, состояние Маска в прошлом году сократилось на 182 млрд долларов, передает CNBC.

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В своих оценках специалисты из Книги рекордов Гиннеса опирались на данные журнала Forbes. Однако, по данным других изданий, в 2022 году Илон Маск потерял еще больше денег, предположительно до 200 млрд долларов. Установить точную сумму убытков предпринимателя почти невозможно.

В прошлом году он также лишился звания самого богатого человека в мире. Новый владелец Twitter побил рекорд убытков японского инвестора Масаёси Сона, который в 2000 году потерял 58,6 млрд долларов.

В прошлом году акции производителя электромобилей Tesla резко упали, с этим связывают ухудшение финансового положения Маска. При этом Илон Маск — не единственный миллиардер, чье состояние пострадало в 2022 году.

В прошлом году американские миллиардеры в совокупности потеряли около 660 млрд долларов. Основатель Amazon Джеф Безос потерял 80 млрд долларов. Он также мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, если бы не Илон Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2004935-ilon-mask-popal-v-knigu-rekordov-ginnesa-iz-za-poteri-chasti-sostoyaniya/