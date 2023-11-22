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Алиев обвинил власти Франции в разжигании новой войны на Кавказе

Опубликовано:

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил руководство Франции в разжигании новой войны на Кавказе путем вооружения Армении, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Об этом азербайджанский лидер заявил в письменных комментариях на международной конференции в Баку, которая состоялась во вторник, 21 ноября.

"Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряя реваншистские силы в Армении и закладывая основу для провоцирования новых войн в нашем регионе", - заявил президент Азербайджана.

Заявление Алиева прочитал его помощник по внешней политике.

Также, по словам главы Азербайджана. Париж "нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где он поддерживает сепаратистские течения и сепаратистов".

В Баку также считают, что Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств".

В обращении Алиев потребовал от Парижа "положить конец практике поучения других государств".

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года. Как заявили в Инфоштабе республики, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046971-aliev-obvinil-vlasti-frantsii-v-razzhiganii-novoy-voyny-na-kavkaze/

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