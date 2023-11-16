Байден и Си Цзиньпин договорились возобновить прямую связь между военными

СМИ публикуют первые итоги встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско - стороны договорились о возобновлении прямых военных контактов и обсудили ситуацию в мире.

Как пишет DW, лидеры Китая и США пришли к соглашению, что военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты "на основе равенства и взаимного уважения".

Байден заявил, что страны возвращаются "к прямым, открытым, ясным коммуникациям", пишет "Интерфакс".

"Критически важно, что мы возобновляем прямые военные контакты, которые, как вы знаете, были прерваны, и вызывало беспокойство, что может случиться в случае недопонимания", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

ТАСС сообщает, что главы государств обсудили также ситуации в Украине и Газе, однако детали переговоров на эту тему раскрывать не стали.

"Мы с председателем Си обменялись мнениями по поводу широкого круга региональных и глобальных вызовов", - сообщил Байден журналистам, уточнив, что речь идет о конфликте на Украине и в секторе Газа.

Говоря о Тайване, глава США добавил, что США придерживаются договоренностей, касающихся политики "одного Китая".

Между тем Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос "самым большим и опасным" камнем преткновения в китайско-американских отношениях. Он призвал США "прекратить вооружать Тайвань" и подчеркнул, что руководство КНР привержено идее мирного воссоединения острова с материковым Китаем.

Помимо этого, председатель КНР выразил обеспокоенность санкциями США и ограничениями Вашингтона в технологическом секторе.

В свою очередь Джо Байден призвал Си Цзиньпина использовать его влияние на Иран - глава США опасается вмешательства Тегерана в конфликт между ХАМАС и Израилем.

"Голос Америки" пишет, что еще одним важным вопросом в переговорах лидеров стала проблема с поставками наркотического вещества - фентанила - из Китая в США. Стороны договорились совместно работать над ограничением его производства.

Отмечается, что на открытии встречи Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая "самыми важными двусторонними отношениями в мире" и заявил, что он и Байден "несут серьезную ответственность за два народа перед миром и перед историей".

После встречи на брифинге для СМИ Байден заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной.

"Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всем соглашались. Но они были откровенными.

И сегодня мы опираемся на работу, проделанную в прошлые месяцы нашими командами на высоком дипломатическом уровне. Я считаю, мы достигли важного прогресса", - сказал Байден.

Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях саммита глава КНР провел встречу с президентом США Джо Байденом.

На встрече присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен и его поведение озадачило пользователей Сети. Они отметили, что госсекретарь был слишком напряженным, нервным и как будто сдерживал слезы.

К слову, несмотря на успех переговоров между главами Китая и США, Байден на брифинге после встречи вновь назвал Си Цзиньпина диктатором.