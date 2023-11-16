Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Американский президент Джо Байден после прошедших в США переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином снова назвал его диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

После встречи с Си Цзиньпином журналисты спросили Джо Байдена, будет ли он по-прежнему называть лидера КНР диктатором.

"Послушайте, ну он и есть… он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной", – сказал Байден, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".

Между тем американский президент назвал прошедшие переговоры "одними из самых продуктивных".

Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях мероприятия он встретился с Джо Байденом.

Встретившись с Си Цзиньпином, Байден сказал, что Китай и США имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог.

В ответ Си Цзиньпин заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия".

На встрече лидеров США и Китая внимание пользователей Сети привлекло поведение госсекретаря США Энтони Блинкена. В комментариях к роликам и подписях к постам пользователи отмечают, что Блинкен, сидящий рядом с Байденом, выглядит очень напряженным, нервным и пытающимся сдержать слезы.

Отметим, что Джо Байден за последние полгода во второй раз называет Си Цзиньпина диктатором. В первый раз это произошло в июне после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Позже Министерство иностранных дел Китая выразило протест из-за слов президента США Джо Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.