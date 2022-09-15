ОДКБ не собирается направлять миротворцев в Армению

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Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что вопрос об отправке миротворческого контингента на территорию Армении пока не стоит на повестке дня, передает ТАСС.

"Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - сказал на брифинге Сидоров.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня.

Глава Объединенного штаба ОДКБ выразил надежду, что вопрос будет решен мирным путем и без необходимости применять силу.

Сам Сидоров должен вылететь в Армению 15 сентября вместе с группой ОДКБ.

Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Ереван обратился за военной помощью к ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987972-odkb-ne-sobiraetsya-napravlyat-mirotvortsev-v-armeniyu/