Миссия ОДКБ во главе с генсеком отправится в Армению для оценки ситуации

Иллюстративное фото: odkb-csto.org

В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Армению миссии ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В состав миссии также войдут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов организации. Задачей миссии станет оценка сложившейся обстановки. По итогам поездки также будет подготовлен доклад о ситуации в регионе и выработаны предложения по деэскалации возникшей напряженности.

Кроме того, было согласовано предложение о создании Рабочей группы для мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Она будет состоять из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных территорий. В Баку заявили, что провели ответные меры на провокацию Еревана. Обе стороны сообщили о потерях. Позднее Азербайджан сообщил, что между сторонами были достигнуты договоренности о прекращении огня на границе. Однако в Армении отметили, что обстрелы все еще продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987628-missiya-odkb-vo-glave-s-gensekom-otpravitsya-v-armeniyu-dlya-otsenki-situatsii/