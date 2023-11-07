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Трамп отказался от приглашения Зеленского в Украину

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, которого Владимир Зеленский ранее пригласил в Украину, заявил, что сейчас совершать подобную поездку "было бы некстати", передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Дональд Трамп отказался от приглашения Зеленского, приехать в Украину. Об этом он высказался в интервью телеканалу Newsmax.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – заявил экс-президент США.

Напомним, ранее Трамп говорил, что если выиграет предстоящие в 2024 году выборы президента США, он закончит войну в Украине за 24 часа.

В ответ на это Зеленский пригласил экс-президента в Украину и подчеркнул, что ему самому понадобится не более 24 минут, чтобы объяснить Трампу ошибочность его высказываний.

При этом отметим, что о прекращении войны в Украине за 24 часа Дональд Трамп говорил не один раз.

Так, подобные высказывания от него слышали еще в январе этого года. Тогда на своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал о том, что, будь он президентом, смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки.

А в конце марта, выступая на митинге в Техасе, он пообещал "мгновенно остановить российское вторжение в Украину" в случае переизбрания.

"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", – заверил он, однако о том, как собирается это сделать, не сказал.

Кроме того, в начале этого года он также говорил, что поддерживая Украину Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044421-tramp-otkazalsya-ot-priglasheniya-zelenskogo-v-ukrainu/

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