Трамп отказался от приглашения Зеленского в Украину
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Экс-президент США Дональд Трамп, которого Владимир Зеленский ранее пригласил в Украину, заявил, что сейчас совершать подобную поездку "было бы некстати", передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.
Дональд Трамп отказался от приглашения Зеленского, приехать в Украину. Об этом он высказался в интервью телеканалу Newsmax.
"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – заявил экс-президент США.
Напомним, ранее Трамп говорил, что если выиграет предстоящие в 2024 году выборы президента США, он закончит войну в Украине за 24 часа.
В ответ на это Зеленский пригласил экс-президента в Украину и подчеркнул, что ему самому понадобится не более 24 минут, чтобы объяснить Трампу ошибочность его высказываний.
При этом отметим, что о прекращении войны в Украине за 24 часа Дональд Трамп говорил не один раз.
Так, подобные высказывания от него слышали еще в январе этого года. Тогда на своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал о том, что, будь он президентом, смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки.
А в конце марта, выступая на митинге в Техасе, он пообещал "мгновенно остановить российское вторжение в Украину" в случае переизбрания.
"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", – заверил он, однако о том, как собирается это сделать, не сказал.
Кроме того, в начале этого года он также говорил, что поддерживая Украину Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044421-tramp-otkazalsya-ot-priglasheniya-zelenskogo-v-ukrainu/