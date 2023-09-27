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CNN: Дональда Трампа и его сыновей признали виновными в мошенничестве

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа и трех его сыновей виновными в мошенничестве. Трампы предоставляли ложные финансовые отчеты около 10 лет, пишет CNN.

Судья Артур Энгорон удовлетворил ходатайство генерального прокурора Летиши Джеймс о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, установив, что Трамп, его сыновья и другие лица "несут ответственность по закону за систематические нарушения" законодательства штата Нью-Йорк.

Как было установлено в суде, финансовые отчеты, которые Трампы предоставляли кредиторам и страховщикам в течение примерно десяти лет, являются ложными. Судья заявил, что таким образом Трампы неоднократно занимались мошенничеством.

Генпрокурор потребовал возмещения ущерба в размере 250 млн долларов, запрета Трампам занимать должности руководителей бизнеса в Нью-Йорке и запрета компании участвовать в деловых операциях в течение пяти лет.

Как пишет издание, судья Верховного суда штата сравнил юридическую защиту Трампом его фальсифицированной финансовой отчетности со строкой Чико Маркса в комедии "Утиный суп": "Ну, кому ты поверишь: мне или своим собственным глазам?".

Адвокат Трампа Кристофер Киз назвал это решение "абсолютно не связанным с фактами и правом".

"Хотя полное влияние этого решения остается неясным, ясно то, что президент Трамп и его семья будут искать все доступные апелляционные средства правовой защиты, чтобы исправить эту судебную ошибку", - заявил Киз.

Как поясняет издание, решение суда означает, что Генпрокуратура выиграла свои первые два иска и получит некоторую сумму возмещения - ее размер суд определит позже. Дело все равно будет передано в суд, но генеральной прокуратуре не придется доказывать ложность финансовых отчетов, поскольку они стремятся привлечь его и его сыновей к ответственности за мошенничество со страховкой и ложную деловую отчетность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038273-cnn-donalda-trampa-i-ego-synovey-priznali-vinovnymi-v-moshennichestve/

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