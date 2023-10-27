Ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве: есть пострадавшие (видео)

Сегодня ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве. В результате происшествия пострадали как минимум три человека, передает The Times of Israel.

"Три человека ранены в результате ракетного обстрела Тель-Авива", - сообщает издание.

Как отметили в службе экстренной медицинской помощи, два человека получили легкие ранения, один, 20-летний молодой человек, - ранение средней степени тяжести.

По информации издания, ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива взяло на себя военное крыло исламистской группировки ХАМАС "Бригады Аль-Кассама".

Начальник полиции Тель-Авива Омер Перец сообщил, что при обстреле были повреждены две квартиры. Однако полицейские еще не смогли проникнуть в здание, чтобы убедиться, что никто больше не пострадал.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры попадания ракеты в здание.

Как сообщает издание, второй ракетный обстрел произошел следом. За него ответственность также взяли "Бригады Аль-Кассама".

Две ракеты упали на открытой местности недалеко от Ашдода. В результате происшествия никто не пострадал.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

В среду и четверг, 25 и 26 октября, несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.