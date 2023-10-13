Путин заявил о необходимости создать Палестинское Государство со столицей в восточном Иерусалиме

Президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо создать независимое Палестинское Государство со столицей в восточном Иерусалиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе. Мероприятие проходит в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Фрагмент его выступления опубликовала пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.

"Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров.

Их целью должна стать реализация "ооновской формулы" двух государств, предполагающей создание независимого Палестинского Государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное сосуществование", – сказал президент России.

Отметим, что в заседании также принимают участие президент Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, генсек СНГ Сергей Лебедев.

Напомним, что Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом сегодня. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

По информации на интернет-портале СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

На днях стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.