Вслед за Блинкеном в Израиль прибыл глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прибыл сегодня в Израиль для встречи с высокопоставленными лицами страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и членами военного кабинета страны.

Также Остин осмотрит новую партию американских боеприпасов, прибывшую в Израиль в пятницу.

Отметим, что до главы Пентагона в Израиле недавно побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также напомним, что Министерство обороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации свыше 1 млн жителей севера Газы на юг в течение 24 часов. Предполагается, что их сообщение связано с планами по проведению наземной операции.

Тем временем Великобритания направила своих военных для поддержки Израиля.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

На днях стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.