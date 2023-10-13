Великобритания направила военных для поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании подтвердил переброску военнослужащих страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на канцелярию Риши Сунака.

Как пишет официальный сайт канцелярии главы британского кабмина, Риши Сунак поручил развернуть военные силы Великобритании в восточном Средиземноморье для поддержки Израиля, укрепления региональной стабильности и предотвращения эскалации.

Сообщается, что патрульные и разведывательные самолеты начнут летать в регионе с пятницы, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности, такие как передача оружия террористическим группировкам.

Кроме того, в канцелярии отметили, что на следующей неделе оперативная группа Королевского флота будет переброшена в восточное Средиземноморье в качестве экстренной меры для поддержки гуманитарных усилий.

"Военная группировка, включающая самолет P-8, средства наблюдения, два корабля ВМС – Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", – говорится в заявлении.

Также глава кабмина Великобритании попросил усилить военные команды в Израиле, Кипре и по всему региону для поддержания усилий соседних стран в случае каких-либо последствий нестабильности в Израиле.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Также Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Вчера Израиль заявил о ликвидации одного из командиров ХАМАС.

По последним данным, более 1400 человек погибли в секторе Газа, свыше шести тысяч пострадали. В Израиле жертвами вооруженного конфликта стали 1300 человек, более трех тысяч человек ранены.

Между тем вчера министр информации Израиля объявила об уходе в отставку, ссылаясь на то, что нынешнее правительство отодвигает ее полномочия на второй план.

Тем временем Human Rights Watch установила, что армия Израиля (ЦАХАЛ) применила снаряды с белым фосфором в ходе военных операций в Ливане и Газе.

Сегодня Министерство обороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации свыше 1 млн жителей севера Газы на юг в течение 24 часов.