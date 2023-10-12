Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле - он намерен встретиться с премьер-министром, президентом страны, а также другими высокопоставленными лицами.

Информацию о том, что американский госсекретарь прибыл в Израиль, сообщает The Jerusalem Post на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Накануне на сайте Государственного департамента США была анонсирована поездка Блинкена в Израиль.

"Когда я буду в Израиле, у меня будет возможность встретиться с премьер-министром Нетаньяху, президентом Херцогом, другими высокопоставленными лицами. Я с нетерпением жду встречи и с сотрудниками нашего посольства, которые в эти трудные дни выполняют потрясающую работу. Мы полны решимости сделать так, чтобы Израиль получил все необходимое для самообороны и обеспечения безопасности своего народа", - заявлял госсекретарь.

По его словам, военная помощь, запрошенная Израилем, уже находится в пути.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Великобритании заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

В понедельник министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. А позже МИД Палестины обвинил израильскую сторону в применении запрещенного оружия.

Согласно последним данным, количество погибших в секторе Газа в результате военного конфликта превысило 1000 человек. Более 5 тыс. ранены. А число погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 1200 человек.

Вчера Израиль заявил о формировании чрезвычайного военного правительства на фоне продолжающихся столкновений израильской армии с ХАМАСом.