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Миссия ООН опоздала с прибытием в Нагорный Карабах, заявили в Армении

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Нагорный Карабах
Нагорный Карабах. Фото: Alexander Ryumin / TASS / Getty Images

Прибывшая в Нагорный Карабах миссия ООН заявила, что не обнаружила фактов применения насилия к местным жителям. В МИД Армении на это заявили, что миссия организации прибыла с опозданием.

Как сообщает РБК, миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах 1 октября по приглашению Азербайджана. В ее состав вошли представители разных агентств всемирной организации. Миссия должна была ознакомиться с ситуацией на местах и определить гуманитарные потребности жителей.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что основное внимание ее члены уделят гуманитарным вопросам.

Дюжаррик, как пишет издание, сообщил, что миссия не зафиксировала ущерба гражданской инфраструктуре, а также культурным и религиозным объектам в Нагорном Карабахе, или насилия против местного населения.

Между тем министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур заявил, что миссия ООН прибыла с опозданием.

"Касаясь вчерашнего прибытия миссии ООН в Нагорный Карабах, министр Мирзоян подчеркнул, что она опоздала", - цитирует издание заявление МИД Армении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас единственным результатом приезда миссии может стать "фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха".

Издание EADaily сообщает, что представители ООН потрясены тем, как быстро проживающие в Карабахе армяне покинули свои дома.

"Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной для этого", - говорится в заявлении миссии ООН.

В то же время отмечается, что от опрошенных среди оставшегося местного населения сотрудники всемирной организации не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после вооруженной эскалации в регионе 19-20 сентября.

Авторы заявления также отмечают, что в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или брошенных домашних животных.

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - отметили в ООН.

В это воскресенье, 1 октября, сообщалось, что Нагорный Карабах покинули больше 100 тысяч местных жителей. Все они переселились в Армению. Отмечается, что это почти все население самопровозглашенного региона.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе - безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.

Как заявили в Инфоштабе НК, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года (начала Азербайджаном спецоперации). Заявлялось, что все госучреждения и организации, находящиеся в ведомственном подчинении правительства Карабаха, будут распущены. А все население республики, включая тех, кто находится сейчас за ее пределами, после ознакомления с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, вправе принять самостоятельное решение о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

Позже стало известно, что бывшего главу непризнанной республики объявили в международный розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039274-missiya-oon-opozdala-s-pribytiem-v-nagornyy-karabah-zayavili-v-armenii/

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