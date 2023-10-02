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Экс-главу Нагорного Карабаха объявили в международный розыск

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян
Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян. Кадр видео: facebook/@Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan

В СМИ появилась информация, что бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявлен в международный розыск прокуратурой Азербайджана.

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, в список разыскиваемых азербайджанской стороной включено более 300 человек, совершивших, как считают в Баку, преступления в Карабахе. В нем же значится и экс-глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

"Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства", - отметил Алиев.

Генпрокурор также призвал армян, находящихся в международном розыске, сдаться добровольно. Алиев отметил, что уже задержаны четверо разыскиваемых.

Азербайджанское государственное информационное агентство также публикует слова из выступления Кямрана Алиева. Генпрокурор Азербайджана заявил, что у них достаточно доказательств против разыскиваемых.

"Имеется достаточно доказательств в совершении ими преступлений. Четверо должностных армянских сепаратистов, находившихся в розыске, уже находятся под арестом.

Давит Бабаян, Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян находились в розыске за гибель мирных жителей и младенцев в результате ракетных обстрелов Гянджи в период Отечественной войны. Один из них уже находится под арестом, идет следствие.

В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию об этих лицах", - цитирует издание генпрокурора.

Напомним, ранее Русская служба BBC сообщала, что Араик Арутюнян стал президентом Нагорного Карабаха в марте 2020 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки, утверждая, что он несет ответственность за неудачный исход боевых действий.

1 сентября Арутюнян объявил об отставке, а 9 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике был избран новый президент - Самвел Шахраманян.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе - безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.

Как заявили в Инфоштабе НК, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Все госучреждения и организации, находящиеся в ведомственном подчинении правительства Карабаха, будут распущены. А все население республики, включая тех, кто находится сейчас за ее пределами, после ознакомления с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, вправе принять самостоятельное решение о возможности пребывания (возвращения) в Нагорный Карабах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039026-eks-glavu-nagornogo-karabaha-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk/

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