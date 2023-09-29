Ситуация в Нагорном Карабахе: почти 85 тыс. беженцев выехали в Армению

На утро 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 84 770 переселенцев. Им планируют предоставить господдержку, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.

"По состоянию на 06:00 29 сентября, в Республику Армения прибыло 84 770 человек из Нагорного Карабаха", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает издание, выезд мирного населения из Нагорного Карабаха в Армению проводится по договоренности с российским миротворческим контингентом.

Также сообщается, что ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения готова принять около 40 тыс. семей из Нагорного Карабаха.

"Министерство труда и социальных вопросов Армении открыло платформу по координации неотложной господдержки для соотечественников, прибывающих из Нагорного Карабаха", – добавили авторы издания.

Как сообщается на сайте Национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, по состоянию на конец 2015 года в регионе поживало 150 тыс. 936 человек.

Напомним, вчера глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

Переговоры двух сторон

20 сентября, представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября, в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из кабмина, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.