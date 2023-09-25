Президент Туркменистана получил звание героя страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил звание Героя страны за "вклад в укрепление основ национальной независимости", передает издание "Туркменистан. Золотой век".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил высшую степень отличия – звание Героя Туркменистана с вручением золотого знака "Altyn Aý".

"Меджлис Туркменистана постановляет присвоить уважаемому Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу высшую степень отличия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что президент получил это звание "за огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости Туркменистана, принципов нейтралитета Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом в динамичном развитии демократического, правового и светского государства".

Сердар Бердымухамедов стал президентом Туркменистана после победы на досрочных выборах в марте 2022 года. Незадолго до этого его отец Гурбангулы Бердымухамедов, руководивший страной с 2006 по 2022 годы, заявил о "непростом" решении и покинул этот пост.

В январе 2023 года экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером. В этом же месяце президенту страны Сердар Бердымухамедову было присвоено звание генерала.

В июне 2023 года в Туркменистане открыли город Аркадаг, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова. "Аркадаг" является титулом экс-президента. Город расположен в 30 км от столицы. Он рассчитан на 73 тыс. человек. Власти страны выделили 5 млрд долларов на строительство.