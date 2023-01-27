Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили звание генерала

Сердар Бердымухамедов. Фото: Igor Sasin / AFP / Getty Images

Действующему президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии страны. Соответствующий текст документа опубликовало издание "Туркменистан: Золотой век".

Согласно постановлению, Сердар Бердымухамедов является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Туркменистана. Ему присвоено звание генерала армии страны.

"Присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, Верховному главнокоман­дующему Вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу", – говорится в постановлении.

Напомним, что недавно бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером, а также определили его полномочия.

Теперь, по новым порядкам, он имеет постоянное право обращаться к народу страны, может выступать на заседаниях парламента Туркменистана, а также на заседаниях и съездах политических партий.

Гурбангулы Бердымухамедов покинул пост президента страны в марте 2022 года. В том же месяце состоялись досрочные выборы президента, на которых победил Сердар Бердымухамедов - его сын. 19 марта прошла его инаугурация.

Отметим, что звание генерала армии считается высшим воинским званием.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что генерал - это штабной офицер, который не командует войсками, но планирует их операции на местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006949-prezidentu-turkmenistana-serdaru-berdymuhamedovu-prisvoili-zvanie-generala/