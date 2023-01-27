Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили звание генерала
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Действующему президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии страны. Соответствующий текст документа опубликовало издание "Туркменистан: Золотой век".
Согласно постановлению, Сердар Бердымухамедов является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Туркменистана. Ему присвоено звание генерала армии страны.
"Присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу", – говорится в постановлении.
Напомним, что недавно бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером, а также определили его полномочия.
Теперь, по новым порядкам, он имеет постоянное право обращаться к народу страны, может выступать на заседаниях парламента Туркменистана, а также на заседаниях и съездах политических партий.
Гурбангулы Бердымухамедов покинул пост президента страны в марте 2022 года. В том же месяце состоялись досрочные выборы президента, на которых победил Сердар Бердымухамедов - его сын. 19 марта прошла его инаугурация.
Отметим, что звание генерала армии считается высшим воинским званием.
На сайте Британской энциклопедии говорится, что генерал - это штабной офицер, который не командует войсками, но планирует их операции на местах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006949-prezidentu-turkmenistana-serdaru-berdymuhamedovu-prisvoili-zvanie-generala/