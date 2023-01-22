Экс-президента Туркменистана объявили национальным лидером

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: turkmenistan.gov.tm

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал председателем высшего органа народной власти. Соответствующий указ подписал действующий глава государства, передает государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе заседания было принято постановление о внесении изменений и дополнений в конституцию Туркменистана, о создании халк маслахаты (народного совета) и упразднении верхней палаты парламента.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также подписал указ о назначении Гурбангулы Бердымухамедова, бывшего лидера страны, председателем высшего органа народной власти – халк маслахаты.

"В продолжение было выдвинуто предложение об избрании руководителем создаваемого халк маслахаты героя-аркадага Гурбангулы Бердымухамедова. Этот выбор обусловлен огромными заслугами аркадага, его масштабной государственной деятельностью, всецело посвященной обеспечению счастливой и благополучной жизни народа, процветанию родной отчизны и повышению ее международного авторитета", – говорится в сообщении.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером туркменского народа.

"Искренне благодарю за признание меня национальным лидером туркменского народа и назначение председателем халк маслахаты Туркменистана! Это огромное доверие с вашей стороны, которое в еще большей степени обязывает меня на дальнейший самоотверженный труд во имя процветания отчизны, благополучной и счастливой жизни родного народа", – цитирует экс-президента агентство.

Как пишет ТАСС, Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане называют аркадагом, что переводится как "покровитель". Он стал врио главы государства в конце 2006 года, а в феврале 2007-го был избран президентом. Дважды переизбирался - в 2012 и 2017 годах.

Напомним, в феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что уйдет в отставку.

В марте на досрочных президентских выборах победил его сын Сердар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006290-eks-prezidenta-turkmenistana-obyavili-natsionalnym-liderom/