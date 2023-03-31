Туркменистан объявил, что построит новый город под названием Аркадаг. Это звание Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: turkmenistan.gov.tm

Туркменистан потратит почти пять миллиардов долларов на строительство нового города, названного в честь Гурбангулы Бердымухамедова - отца нынешнего президента.

Новый административный центр Ахалского велаята получил статус города и будет называться "Аркадаг" - "Защитник". Это звание Бердымухамедова, присужденное ему после ухода с поста президента.

Новый город строится в 30 километрах от столицы - Ашхабада. Бердымухамедов приказал чиновникам занести это в "Книгу рекордов Гиннесса", не уточнив, каким именно образом. Население города в итоге должно составить около 73 тысяч человек.

"Первый этап строительства города Аркадаг стоит 3,3 миллиарда долларов, - сообщил Дерягельди Оразов, чиновник, возглавляющий государственный комитет, отвечающий за его строительство. - По нашим оценкам, второй этап обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов".

По словам чиновника, точная стоимость будет известна после объявления тендеров.

По данным Всемирного банка, ВВП Туркменистана составляет около 45 миллиардов долларов, большая часть которого генерируется за счет природного газа, запасы которого в стране огромны.

Правозащитные организации не раз обвиняли туркменское руководство в том, что оно тратит деньги на дорогостоящие проекты, которые не приносят пользы населению.

Туркменская версия "потемкинской деревни"?

Сердар Айтаков, публицист

Всем в Туркменистане понятно, что строительство города Аркадаг является сугубо идеологическим проектом самого Аркадага и его ближайшего окружения, которые лепят из него сакральную и ставшую при жизни исторической для всех туркмен фигуру, проявившую большие способности (на самом деле - это не так) по управлению государством.

Бердымухамедову-старшему уже не хватает простого прижизненного гипертрофированного культа личности, он уже задумался о вечном и о своем месте в истории, причем значимость в истории ему нужна именно сакральная, не подвергаемая сомнению - ни людьми, ни временем.

Город Аркадаг стоит в череде других высокозатратных проектов с очень сомнительной целесообразностью, как по времени, так и по пространству. В этом ряду стоит бывшая любовь Аркадага-человека - курорт на берегу Каспийского моря под названием "Аваза".

Правда, любовь к "Авазе" падает вместе с уровнем Каспийского моря - в некоторых местах море отступило на 100-150 и более метров от построенной инфраструктуры, что во многом обесценивает его в качестве морского-приморского курорта.

Огромный комплекс спортивных сооружений, построенный к Азиатским играм (2017), стоит, запертый на ключ, и лишь поедает специально выделенную графу в бюджете на его содержание - сам Туркменистан отказывается от проведения соревнований, оргкомитеты других стран просто отказываются проводить их в Ашхабаде исходя из проблем логистики, неблагоприятной погодной и политической, а также финансовой среды для соревнований.

Это же относится и к городу Аркадаг, заложенному еще в качестве "Ахал-сити", столицы центрального региона страны (Ахала). Еще на проектном этапе необходимость в нем вызывала вопросы, а уж такое масштабное строительство - тем более.

Рассчитанный на 70 тыс. жителей, город не имеет поблизости такого количества производств и просто - рабочих мест, чтобы обеспечить "шаговую доступность" работа-жилье. Значит, это будет очередной проект для "новой элиты" - представителей номенклатуры и высшей и средней бюрократии Ахалского региона, причем подобных "элитных" районов в самом Ашхабаде уже построено несколько.

Концепция "умного города", за счет использования которой город Аркадаг хотят выдвинуть для занесения в Книгу рекордов Гиннеса, самим Аркадагом (человеком) не поясняется: город слишком мал для организации действительно умной системы движения транспорта, возможно, под этим часто подразумевается "безопасность", для чего город насыщается огромным количеством камер наблюдения и прочими датчиками.

Но концепция "умного города" никак не соотносится с технологическими решениями "умного дома" - новые гаджеты - кондиционирование, обогрев, освещение, даже пылесосы и прочие "умные" приборы, становятся "умными" при подключении к интернету, а вот это уже вопрос политический, интернет в Туркменистане урезан до совсем неприличного уровня, часто превращая даже самые современные гаджеты в мало функциональные электрические приборы прошлых поколений.

65-летний Гурбангулы Бердымухамедов, бывший зубной врач, правил Туркменистаном с 2006 года. В марте 2022 года он формально оставил президентский пост и передал управление страной своему сыну Сердару, однако остается ключевой фигурой туркменской политической жизни.

В январе Бердымухамедов-старший предложил упразднить созданную по его просьбе в 2021 году верхнюю палату парламента и вернуться к однопалатной системе.

Предложение было единогласно принято, и Бердымухамедов-старший был назначен председателем нового высшего органа - Халк Маслахаты (Народного совета). В его состав входит и новый, однопалатный парламент - Меджлис.

Помимо "защитника", Бердымухамедов-старший стал "Главой туркменского народа".

На посту президента Бердымухамедов в последние годы вел себя все более эксцентрично, в частности, регулярно выпускал музыкальные ролики на собственные композиции. Одной из этих песен стал рэп про Ровача - ахалтекинского коня, подаренного президенту. Всего в конюшне у Бердымухамедова около 130 лошадей ценой, как говорят эксперты, от миллиона долларов.

Также Бердымухамедов пишет книги на политические и смежные темы. В электронной библиотеке произведений Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.

Туркменистан - одно из самых закрытых государств мира, и о повседневной жизни в стране известно немного. Правозащитники говорят, что в стране грубо нарушаются права человека, власти это отрицают. По данным организации "Репортеры без границ", по уровню свободы прессы страна занимает 177-е место из 180 государств, чуть опережая Иран, Эритрею и Северную Корею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014794-turkmenistan-obyavil-chto-postroit-novyy-gorod-pod-nazvaniem-arkadag-eto-zvanie-berdymuhamedova/