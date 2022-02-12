Бердымухамедов заявил о "непростом" решении и призвал дать дорогу молодым

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.

Об этом глава Туркменистана объявил в ходе заседания Халк Маслахаты – высшего представительного органа власти в стране. Его слова приводит агентство "Туркменистан сегодня".

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", – заявил Бердымухамедов.

Он добавил, что намерен и дальше направлять в эту область свой жизненный и политический опыт. Также он сообщил, что принял "непростое решение о себе".

"Работая на ответственной должности главы государства, я выражаю сердечную благодарность всем соотечественникам за достигнутые вместе, рука об руку, огромные успехи в развитии страны", – сказал президент Туркменистана, заверив граждан, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучия отчизны, народа и будущих поколений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955815-berdymuhamedov-zayavil-o-neprostom-reshenii-i-dal-start-prezidentskim-vyboram/