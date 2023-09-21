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Протесты в Армении продолжаются уже третий день подряд. Что известно сейчас

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Протестующие идут по улицам Еревана
Протесты в Ереване. Кадр из видео: t.me/SputnikARM

В Ереване люди уже третий день подряд протестуют, требуя отставки действующего премьера. Ситуация в стране обострилась после объявления Азербайджаном антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

Вот уже несколько часов, как пишет в своем Telegram-канале издание РИА Новости, в столице Армении – Ереване – на улицах неспокойно: толпы протестующих направлялись шествием по центральным улицам и проспектам города.

Тем самым стало перекрываться движение автомобилей. Более того, в ряде случаев на проезжую часть выносились мусорные баки и другие предметы.

Как уточняет ТАСС в Telegram, периодически на улицах возникают стычки с полицией и гражданами, в том числе водителями. Правоохранители сопровождают акцию протеста.

Судя по чуть более поздним кадрам, которые публикует РБК, шествие перешло в более активную фазу: на видео можно увидеть сотни людей, держащих транспаранты.

Подобными кадрами делится и Sputnik Армения. И судя по ним, в столицу республики ввели так называемые красные береты – внутренние войска Армении.

Издание сообщает, что протестующие требуют отставки Никола Пашиняна на фоне событий, происходящих в Нагорном Карабахе.

Ситуацию в городе прокомментировал сам премьер.

По его словам, сейчас "происходит то же, что и в 1997-1998 годах: карабахский вопрос используется для внутренних интриг".

Пашинян считает, что цель "применения насилия со стороны некоторых" на проходящих акциях в столице – "пролить кровь" и спровоцировать силовиков на применение силы. Он также предупредил, что все виновные будут задержаны и арестованы.

Что произошло?

Протестные настроения в Армении активизировались два дня назад – вскоре после того, как Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В Армении тем временем осудили действия азербайджанской стороны.

В МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана. Однако в Минобороны Армении тогда ответили, что это заявление – ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Для справки: Нагорный Карабах, как пишет Британская энциклопедия, – регион на юго-западе Азербайджана. С 1923 года в течение десятилетий развивался спокойно. Однако в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу своей области под юрисдикцию Армении, что встретило решительный отпор как со стороны Азербайджанской ССР, так и советского правительства. Ситуация ухудшилась в 1991 году, когда Армения и Азербайджан получили независимость.

Позже у здания правительства в Ереване начали собираться протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Для разгона протестующих полиция применила светошумовые гранаты.

На следующий день, 20 сентября, представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры. Баку ответил согласием, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

Уже к обеду представители непризнанной НКР сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

Позже корреспонденты Русской службы BBC детально разобрали ситуацию и объяснили, что теперь будет с жителями региона.

В четверг в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Международные посредники ждут от Баку предоставления гарантий безопасности и равных прав армянам Карабаха, но итоги встречи пока не известны.

Ситуация в регионе затронула и международные авиарейсы: из-за ситуации в Нагорном Карабахе перевозчикам пришлось экстренно менять маршруты и возвращать гражданские лайнеры на место отбытия. Люди стали массово застревать в аэропортах. В их числе оказались и казахстанские пассажиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037614-protesty-v-armenii-prodolzhayutsya-uzhe-tretiy-den-podryad-chto-proishodit-seychas/

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