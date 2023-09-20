Как изменилось авиасообщение с Казахстаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе, рассказали в КГА

Из-за обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха Казахстан ввел временные ограничения на полеты в этом регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

В ведомстве сообщили, что вчера специалисты Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана" провели оценку безопасности гражданских полетов в связи с обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе.

"По результатам, решено, что имеются определенные риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов в воздушном пространстве Азербайджана и Армении", – говорится в сообщении.

Из-за этого казахстанские и иностранные авиакомпании внесли изменения в маршруты тех рейсов, где пунктом отправления либо прибытия является Казахстан.

"Так, 19 и 20 сентября 2023 года авиакомпания Air Astana изменила маршруты рейсов в/из Великобритании, Германии, Нидерландов, Турции, Израиля, Египта через воздушное пространство Азербайджана, Грузии, Турции с обходом зоны Карабаха. Время полета увеличено от 5 до 10 минут в зависимости от направления и скорости ветра на эшелоне полета", – добавили специалисты.

Также вчера и сегодня авиакомпания SCAT изменила маршруты рейсов в/из Турции, Египта и Грузии через воздушное пространство Грузии с обходом зоны Карабаха. Время полета увеличилось на 5-10 минут в зависимости от направления и скорости ветра на эшелоне полета.

Кроме того, вчера авиакомпания Lufthansa отменила рейс LH648/649 по маршрутам "Франкфурт – Алматы", "Астана – Франкфурт".

"Все желающие пассажиры были перебронированы на рейсы через Варшаву, Стамбул, Анталию. Дальнейшие рейсы авиакомпании Lufthansa в/из Казахстана планируется выполнять по расписанию с изменением маршрутов следования", – заверили представители КГА.

Еще 19 сентября авиакомпания LOT выполнила рейсы между Варшавой и Астаной по расписанию с изменением маршрута.

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября отмененных рейсов из Казахстана в Великобританию, Германию, Польшу, Италию, Нидерланды не было и не планируется.

Напомним, вчера представители Air Astana сообщали, что в связи с текущей ситуацией в Нагорном Карабахе ряд рейсов будет выполняться в облет данной территории.

Последние события в Нагорном Карабахе

Напомним, вчера Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

Уже сегодня мы писали о том, представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года", – говорилось в сообщении.