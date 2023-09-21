Сотни казахстанцев не могут вернуться домой из Европы из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Из-за ситуации в Нагорном Карабахе перевозчикам пришлось экстренно менять маршруты и возвращать гражданские лайнеры в аэропорты. Пассажиры же застряли в пунктах вылета, передает телеканал "Алматы".

Одна из пассажирок рассказала, что ночевать им пришлось на скамейках. Когда люди смогут вернуться домой, пока неизвестно.

"Местные жители пошли по гостиницам. У многих визы были закончены или одноразовые, такие остались в зоне трансфера. Выйти мы не можем в ЕС. Нам дали в ваучере еду и ночевали мы на скамеечках. Нас поставили в лист ожидания и по списку сажают на рейсы", - рассказала пассажир рейса Франкфурт-Алматы Полина Шиманская.

Из-за нестабильной ситуации в регионе для обеспечения безопасности пассажиров, казахстанским авиакомпаниям тоже придется координировать привычные маршруты.

"Будут изменены маршруты следования 18 рейсов, и последующие рейсы в Турцию, Европу, Израиль и Египет также изменят свой маршрут и будут пролетать над территорией Грузии, Турции и Азербайджана.

Это делается в рамках обеспечения безопасности полета. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией в регионе", - сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов.

Ранее в Комитете гражданской авиации сообщали, что из-за ситуации в Нагорном Карабахе имеются определенные риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов в воздушном пространстве Азербайджана и Армении. Из-за этого казахстанские и иностранные авиакомпании внесли изменения в маршруты тех рейсов, где пунктом отправления либо прибытия является Казахстан.

Во вторник, 19 сентября, в Air Astana сообщали, что в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе ряд рейсов будет выполняться в облет данной территории.

Последние события в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

В среду, 20 сентября, представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

Позже корреспонденты Русской службы BBC детально разобрали ситуацию и объяснили, что теперь будет с жителями региона.