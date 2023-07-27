Ким Чен Ын показал Шойгу свои ракеты и беспилотники. Попадут ли они в Украину?

Сергей Шойгу в КНДР. Фото: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu Agency / Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Дроны пока не выглядят готовым к боевым действиям. По крайней мере, если судить о стендах на выставке.

Пхеньян пригласил российскую делегацию во главе с Шойгу, а также китайских официальных лиц. Они примут участие в праздновании в Пхеньяне 70-летия окончания Корейской войны.

Среди представленных вооружений – межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон". Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо.

На выставке были представлены и два беспилотника новой конструкции – в том числе напоминающий основной наступательный ударный дрон, используемый ВВС США, сообщает NK News (специализированный сайт, посвященный Северной Корее).

Об этом рассказывают и российские государственные СМИ. По внешнему виду беспилотники напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет "РИА Новости". Шойгу и Ким Чен Ын также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты, танки, бронетехнику, передает RT.

Визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину, и подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины.

В частности, еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия.

Пхеньян и Москва категорически отрицают это.

В марте США заявляли, что, по их разведданным, Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается, в обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения войны.

В Северной Корее наблюдается острая нехватка продуктов питания, которую усугубляет закрытие границ и строгие международные санкции, введенные из-за ядерной программы страны.

Государственное агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.

"Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы", – говорится в сообщении ЦТАК.

Ожидается, что визит делегаций Китая и России завершится в четверг масштабным военным парадом.

КНДР впервые принимает иностранные делегации после пандемии коронавируса. В последний раз Пхеньян приглашал делегатов иностранных правительств на военный парад в феврале 2018 года.

После того как Северная Корея в начале 2020 года закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение Covid-19, власти страны не проводили никаких встреч с представителями иностранных государств на своей земле. Были прерваны и торговые связи, включая импорт товаров первой необходимости.

Возможно, тот факт, что сейчас в страну пригласили иностранных гостей, говорит о том, что Пхеньян готовится снять свои жесткие пограничные ограничения, считают аналитики.

Шойгу показали северокорейские дроны. Попадут ли они в Украину?

Рассуждает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов

Визит российского министра обороны в КНДР – событие политическое, хотя в мировой прессе его воспринимают скорее как визит покупателя в оружейный магазин. Россия ведет в Украине большую войну, и ей нужно оружие и боеприпасы, а Северная Корея – одно из самых милитаризованных государств в мире, и у нее имеются военные запасы и производство.

В прессе появились фотографии Сергея Шойгу, осматривающего выставку вооружений, среди которых – баллистические ракеты и беспилотники самолетного типа, класса "средневысотный долголетающий" (MALE — Medium Altitude, Long Endurance).

Два из них внешне похожи на американские дроны Reaper и более крупный Global Hawk, причем рядом с ними установлены стенды с фотографиями, на которых они запечатлены в полете. Это свидетельствует о том, что северокорейская программа разработки дронов-разведчиков находится как минимум на стадии летных испытаний.

Стенды вряд ли попали в кадр случайно – на одном из снимков видно, что тактико-технические характеристики дрона были "размыты" до неузнаваемости на компьютере, а фотографии полетов видны довольно хорошо.

Оба эти дрона ранее были замечены со спутника на военном аэродроме в КНДР, а специалисты предположили, что там же находится и оборудование для испытаний. Еще одна деталь – дрон, похожий на Reaper, на стенде вооружен некими боеприпасами, возможно, высокоточными ракетами.

КНДР – закрытое государство, и о ее военных программах известно немного. В частности, о программе развития беспилотных систем. Вероятно, эти дроны находятся на стадии испытаний, насколько близки они к производству, неизвестно.

Россия нуждается в дронах такого класса. Собственное производство БПЛА "Иноходец" не покрывает потребностей военных на фронте, и поэтому такие системы ей бы пригодились. Стадия летных испытаний может продолжаться долго, а серийное производство еще нужно разворачивать.

Появление северокорейских дронов на войне в Украине вряд ли осталось бы незамеченным –особенно после того, как они попали в кадр фоторепортеров во время визита Шойгу.

Информация о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна уже попадала в СМИ, но обе стороны его отрицали. Тогда, осенью 2022 года, речь шла о поставках в основном боеприпасов – ракет и снарядов, запасы и производство которых есть у КНДР, а потребность в них – у России.

О чем именно речь идет на переговорах российского министра обороны в Пхеньяне сейчас, неизвестно, но северокорейские дроны пока не выглядят "готовым к употреблению товаром". По крайней мере, если судить о стендах на выставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030348-kim-chen-yn-pokazal-shoygu-svoi-rakety-i-bespilotniki-popadut-li-oni-v-ukrainu/