Ватикан готов выступить миротворцем в конфликте в Украине, заявил Папа Римский

Папа Римский. Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images

Глава римской католической церкви подтвердил, что Ватикан намерен вести работу для достижения мира в Украине. Об этом Папа Римский сообщил председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, передает РИА Новости.

Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана делать все возможное для достижения на Украине мира, отметил Севастьянов по итогам обмена сообщениями с понтификом.

Ранее источник в Ватикане сообщал агентству, что Святой престол "готов сделать все возможное для достижения мира в Украине", если обе стороны попросят его о посредничестве.

"Спасибо за все, что вы делаете для мира. Ватикан всегда готов работать во имя мира", – говорится в письме понтифика Севастьянову.

Отмечается также, что ранее французский президент Эммануэль Макрон просил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994541-vatikan-gotov-vystupit-mirotvortsem-v-konflikte-v-ukraine-zayavil-papa-rimskiy/