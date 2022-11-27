Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта в Украине

Флаг Ватикана. Фото: Douglas Sacha/Getty Images

Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Соответсвующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства.

Архиепископ Галлахер заявил, что Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в урегулировании, но до сих пор не получили конкретного ответа, пишет РИА Новости.

Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта.

"Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны", - заявил он.

Напомним, в октябре глава римской католической церкви подтвердил, что Ватикан намерен вести работу для достижения мира в Украине. Об этом Папа Римский сообщил председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999125-vatikan-gotov-predostavit-mesto-dlya-peregovorov-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine/