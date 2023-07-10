Путин встречался с Евгением Пригожиным после попытки вооруженного мятежа

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным, а также командирами ЧВК "Вагнер". Произошло это через несколько дней после попытки вооруженного мятежа, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ 29 июня встретился с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командирами-"вагнеровцами".

Встреча состоялась через пять дней после попытки вооруженного мятежа в России.

"Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", – рассказал Песков.

Подробности встречи не известны, отметил он.

"Единственное, что мы можем сказать: то, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения", – объяснил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ходе своего обращения к россиянам на фоне этих событий президент Владимир Путин назвал его действия предательством и ударом в спину.

Позже в этот же день стало известно, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Вскоре после этого Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" будет прекращено, он уйдет в Беларусь. Через несколько дней Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в свою страну.

Сам руководитель ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы шли к Москве не для свержения власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028069-putin-vstrechalsya-s-evgeniem-prigozhinym-posle-popytki-vooruzhennogo-myatezha/