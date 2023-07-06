Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лукашенко ответил на вопрос о местонахождении Евгения Пригожина

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: ALEXANDER NEMENOV/Getty Images

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ ответил на вопрос о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Пул Первого".

"Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет", - сообщил Александр Лукашенко.

Также он заявил, что его абсолютно не беспокоит, что на территории страны будет размещено какое-то количество бойцов ЧВК "Вагнер".

"Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - пояснил белорусский лидер.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже стало известно, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

После чего пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Спустя некоторое время Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин находится в Беларуси.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин - прим. ред.) пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - прим. ред.) счет", - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027775-lukashenko-otvetil-na-vopros-o-mestonahozhdenii-evgeniya-prigozhina/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.