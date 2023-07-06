Лукашенко ответил на вопрос о местонахождении Евгения Пригожина

Александр Лукашенко. Фото: ALEXANDER NEMENOV/Getty Images

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ ответил на вопрос о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Пул Первого".

"Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет", - сообщил Александр Лукашенко.

Также он заявил, что его абсолютно не беспокоит, что на территории страны будет размещено какое-то количество бойцов ЧВК "Вагнер".

"Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - пояснил белорусский лидер.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже стало известно, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

После чего пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Спустя некоторое время Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин находится в Беларуси.

"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин - прим. ред.) пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - прим. ред.) счет", - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027775-lukashenko-otvetil-na-vopros-o-mestonahozhdenii-evgeniya-prigozhina/