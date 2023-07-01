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Видео с играющим в баскетбол Эрдоганом завирусилось в Сети

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Эрдоган играет в баскетбол
Эрдоган играет в баскетбол. Кадр из видео: instagram.com/varank

В социальных сетях стал набирать популярность видеоролик, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол, закидывая несколько раз мяч в корзину.

Соответствующий видеоролик выложил в своем Twitter-аккаунте председатель комитета по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Турции Мустафа Варанк.

На кадрах – президент Реджеп Тайип Эрдоган, демонстрирующий свои спортивные навыки. Турецкий лидер ловко справляется с мячом, несколько раз сумев закинуть его в корзину.

В Twitter ролик набрал 1,4 тыс. комментариев и почти 40 тысяч лайков. А в Instagram – более 86 тысяч лайков и две тысячи комментариев.

Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, так как по окончании первого тура ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Во второй тур прошли Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент – единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. Последний, к слову, возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

1 июня в Турции объявили о победе Эрдогана. Через несколько дней он официально вступил в эту должность, а 4 июня – обновил состав правительства. Свои посты сохранили лишь глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Недавно стало известно, что оппоненту Эрдогана на выборах – Кемалю Кылычдароглу – грозит до 110 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027059-video-s-igrayuschim-v-basketbol-erdoganom-zavirusilos-v-seti/

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