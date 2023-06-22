Экс-оппоненту Эрдогана на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Evrim Aydin / Anadolu Agency / Getty Images

Бывшему кандидату в президенты Турции и главному оппоненту Эрдогана Кемалю Кылычдароглу может грозить до 110 лет лишения свободы. Об этом сообщил обозреватель газеты Cumhuriyet.

Обозреватель газеты Cumhuriyet Барыш Теркоглу заявил, что главный оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу может быть арестован в ближайшие дни.

"Кылычдароглу может быть привлечен к ответственности вплоть до 110 лет лишения свободы", – заявил Теркоглу в эфире Cumhuriyet TV.

Кроме того, обозреватель заявил, что против Кылычдароглу подано 28 исков. Это, по его словам, рассказал ему лично адвокат экс-кандидата Джелал Челик.

Напомним, что 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, в который прошли Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу – единый кандидат от шести оппозиционных партий.

Отметим, что Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

29 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента. В свою очередь Кемаль Кылычдароглу назвал прошедший выборный процесс самым несправедливым за последние годы.

3 июня состоялась инаугурация Эрдогана, на следующий день он обновил правительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025998-eks-opponentu-erdogana-na-prezidentskih-vyborah-kemalyu-kylychdaroglu-grozit-do-110-let-tyurmy/