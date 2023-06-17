Как выглядит новый город в Туркменистане, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова (фото)

Аркадаг. Фото: tdh.gov.tm

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассказал, когда планируется открытие нового города Аркадаг, названного в честь его отца, передает госинформагентство страны ТДХ.

По информации агентства, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание кабмина и принял участие в мероприятии по случаю закладки второй очереди строительства города Аркадаг.

Строительство города планировалось осуществить в два этапа. Сейчас завершился первый этап его возведения, вчера был дан старт второму.

Выступающие на церемонии артисты. Фото: tdh.gov.tm

"В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы", – говорится в статье.

В ходе церемонии по случаю закладки второй очереди строительства города туркменский президент сообщил, что открытие Аркадага состоится в конце июня, когда страна будет праздновать Курбан байрам – с 28 по 30 июня.

Сердар Бердымухамедов. Фото: tdh.gov.tm

В статье отмечается, что строительство Аркадага было инициировано национальным лидером туркменского народа, то есть экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. А старт реализации проекта был дан в 2019 году.

Аркадаг. Фото: turkmenistan.gov.tm

Названный в честь президента Туркменистана город. Фото: turkmenistan.gov.tm

На госсайте "Туркменистан: Золотой век" говорится, что открытие города назначено на 29 июня.

"Министерству иностранных дел, хякимлику города Аркадаг, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, Министерству культуры и союзу промышленников и предпринимателей совместно обеспечить проведение церемонии открытия города Аркадага 29 июня 2023 года на высоком организационном уровне", – гласит публикация.

Ранее мы писали, что новый город, названный в честь экс-главы Туркменистана, будет административным центром Ахалского велаята (области), и расположен он в 30 км юго-западнее Ашхабада.

"Аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") – официальное и самое распространенное прозвище Гурбангулы Бердымухамедова. Было присвоено ему после ухода с поста президента.

Ранее сообщалось, что Туркменистан потратит почти пять миллиардов долларов на строительство этого города. Население должно составить около 73 тысяч человек.

В январе этого года стало известно, что Гурбангулы Бердымухамедов стал председателем высшего органа народной власти – халк маслахаты. В этот же период его объявили национальным лидером туркменского народа.

Также мы писали, что он стал врио главы государства в конце 2006 года, а в феврале 2007 был избран президентом. Дважды переизбирался – в 2012 и 2017 годах. А в феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что уйдет в отставку.

На досрочных президентских выборах в марте 2022 года победил его сын Сердар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025245-kak-vyglyadit-novyy-gorod-v-turkmenistane-nazvannyy-v-chest-gurbanguly-berdymuhamedova-foto/