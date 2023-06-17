Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как выглядит новый город в Туркменистане, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова (фото)

Опубликовано:

Аркадаг
Аркадаг. Фото: tdh.gov.tm

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассказал, когда планируется открытие нового города Аркадаг, названного в честь его отца, передает госинформагентство страны ТДХ.

По информации агентства, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание кабмина и принял участие в мероприятии по случаю закладки второй очереди строительства города Аркадаг.

Строительство города планировалось осуществить в два этапа. Сейчас завершился первый этап его возведения, вчера был дан старт второму.

Выступающие на церемонии артисты
Выступающие на церемонии артисты. Фото: tdh.gov.tm

"В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы", – говорится в статье.

В ходе церемонии по случаю закладки второй очереди строительства города туркменский президент сообщил, что открытие Аркадага состоится в конце июня, когда страна будет праздновать Курбан байрам – с 28 по 30 июня.

Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов. Фото: tdh.gov.tm

В статье отмечается, что строительство Аркадага было инициировано национальным лидером туркменского народа, то есть экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. А старт реализации проекта был дан в 2019 году.

Аркадаг
Аркадаг. Фото: turkmenistan.gov.tm

Названный в честь президента Туркменистана город
Названный в честь президента Туркменистана город. Фото: turkmenistan.gov.tm

На госсайте "Туркменистан: Золотой век" говорится, что открытие города назначено на 29 июня.

"Министерству иностранных дел, хякимлику города Аркадаг, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, Министерству культуры и союзу промышленников и предпринимателей совместно обеспечить проведение церемонии открытия города Аркадага 29 июня 2023 года на высоком организационном уровне", – гласит публикация.

Ранее мы писали, что новый город, названный в честь экс-главы Туркменистана, будет административным центром Ахалского велаята (области), и расположен он в 30 км юго-западнее Ашхабада.

"Аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") – официальное и самое распространенное прозвище Гурбангулы Бердымухамедова. Было присвоено ему после ухода с поста президента.

Ранее сообщалось, что Туркменистан потратит почти пять миллиардов долларов на строительство этого города. Население должно составить около 73 тысяч человек.

В январе этого года стало известно, что Гурбангулы Бердымухамедов стал председателем высшего органа народной власти – халк маслахаты. В этот же период его объявили национальным лидером туркменского народа.

Также мы писали, что он стал врио главы государства в конце 2006 года, а в феврале 2007 был избран президентом. Дважды переизбирался – в 2012 и 2017 годах. А в феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что уйдет в отставку.

На досрочных президентских выборах в марте 2022 года победил его сын Сердар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025245-kak-vyglyadit-novyy-gorod-v-turkmenistane-nazvannyy-v-chest-gurbanguly-berdymuhamedova-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.