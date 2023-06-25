ЧВК "Вагнер" покидает территорию Ростова-на-Дону, пишут российские СМИ (видео)

Танк в Ростове. Фото: t.me/news161ru

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, об этом сообщили сразу несколько российских изданий.

Как сообщает ТАСС, бойцы ЧВК "Вагнер" на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа.

"Территорию покинули четыре пикапа ЧВК", - пишет издание.

Между тем, как сообщает "РИА Новости", "вагнеровцы" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа: грузят боекомплект в машины, заводят танки, возможно, готовятся грузить машины на тралы.

"Бойцы снимаются со своих позиций и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия", - говорится на сайте издания.

Отмечается, что обстановка в центре Ростова-на-Дону спокойная.

"Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения. На улице Горького также стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. Гражданских на улице довольно много, в основном - желающих сфотографироваться", - утверждают корреспонденты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026263-chvk-vagner-pokidaet-territoriyu-rostov-na-donu-pishut-rossiyskie-smi-video/