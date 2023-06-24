Путин подписал новый закон

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судя по тексту, изменениям подверглась ч.1 ст.3.9 КоАП (Административный арест), после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения".

Также добавляется ст.20.51 "Нарушение режима военного положения".

"Нарушение положений, установленных в соответствии федеральным конституционным законом "О военном положении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток", - говорится в документе.

При этом действия, совершенные с использованием транспортного средства, могут повлечь его конфискацию.

Напомним, ранее на фоне сообщений о вооруженном мятеже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже в Сети появилась информация, что президент РФ якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026238-putin-podpisal-novyy-zakon/