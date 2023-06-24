Собянин назвал ситуацию сложной и объявил в Москве понедельник нерабочим днем

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник выходным днем, об этом он написал в своем официальном Телеграм-канале.

"В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная", — написал он.

В связи с этим Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — написал мэр столицы России.

При этом 26 июня останется рабочим днем в Москве для органов власти, предприятий непрерывного цикла, ОПК, городских служб.

Сергей Собянин попросил москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу и добавил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Напомним, вчера вечером в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

В целом обстановка в России ухудшилась. В городах и регионах отменили массовые мероприятия, местами перекрывают дороги. Ранее мы рассказывали о том, что сейчас происходит в соседней стране.

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026204-sobyanin-nazval-situatsiyu-slozhnoy-i-obyavil-v-moskve-ponedelnik-nerabochim-dnem/