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Где сейчас находится Путин, рассказал его пресс-секретарь

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин работает в Кремле. Об этом заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне распространяемой в Сети информации.

Как отмечает издание, ряд Telegram-каналов писали, что Владимир Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.

"Президент работает в Кремле", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026230-gde-seychas-nahoditsya-putin-rasskazal-ego-press-sekretar/

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