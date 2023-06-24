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Роскомнадзор заявил о возможных ограничениях интернета в Москве и регионах России

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Женщина и ноутбук
Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

В районах проведения КТО (контртеррористической операции) могут временно ограничить работу некоторых интернет-ресурсов. Об этом сообщили представители Роскомнадзора, передает РИА Новости.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram – прим. РИА Новости) не ограничивается", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В целом обстановка в России ухудшилась. В городах и регионах отменяют массовые мероприятия, местами перекрывают дороги.

О происходящем в России высказывались казахстанские политологи.

Также сегодня в казахстанских обменниках резко упал курс рубля к тенге. При этом в российских банках и других финансовых организациях дорожает доллар и евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026228-roskomnadzor-zayavil-o-vozmozhnyh-ogranicheniyah-interneta-v-moskve-i-dvuh-oblastyah-rossii/

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